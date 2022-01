Roger Guedes tem casa assaltada e perde camisetas do Corinthians, joias e bolsas

De férias em Las Vegas, nos Estados Unidos, o jogador demonstrou sua indignação através das redes sociais

LUIS MOURA/WPP/ESTADÃO CONTEÚDO Roger Guedes durante partida do Corinthians



Roger Guedes, atacante do Corinthians, informou que teve sua casa assaltada, na madrugada desta segunda-feira, 3, na cidade de São Paulo. De férias em Las Vegas, nos Estados Unidos, o jogador demonstrou sua indignação através das redes sociais e disse que perdeu camisetas do Alvinegro, além de joias e bolsas. Nesta madrugada, um bando de filhos da p*** assaltaram [sic] minha casa. A essa altura, já sabem que me roubaram, porque levaram até as minhas camisetas do Corinthians, joias e bolsas”, escreveu o atleta, em Stories, no Instagram.