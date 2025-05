Saiba quais são as consequências e os próximos passos após impeachment de Augusto Melo ser aprovado no Corinthians

Primeiro vice-presidente, Osmar Stábile, assumirá o cargo de forma provisória; Romeu Tuma Júnior tem um prazo de cinco dias para convocar uma assembleia-geral dos sócios para decidir se o afastamento será definitivo

O afastamento de Augusto Melo da presidência do Corinthians foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do clube, com 176 votos a favor e 57 contra. Em sua declaração, Melo afirmou que deixa o cargo “de cabeça erguida” e expressou sua intenção de lutar por um retorno à posição. Enquanto isso, o primeiro vice-presidente, Osmar Stábile, assumirá a presidência de forma provisória. As acusações que levaram ao indiciamento de Melo pela Polícia Civil, quatro dias antes da votação, incluem associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro, todas ligadas a um contrato de patrocínio com a VaideBet. O ex-presidente negou as alegações e criticou a forma como a investigação foi conduzida. Sua defesa já havia solicitado um “habeas corpus” para anular o indiciamento, mas o pedido foi rejeitado.

Osmar Stábile, que possui uma trajetória consolidada na política do Corinthians, se comprometeu a trabalhar para preservar a imagem do clube e evitar que escândalos o afetem. O presidente do Conselho, Romeu Tuma Júnior, tem um prazo de cinco dias para convocar uma assembleia geral dos sócios, que decidirá em um período de 30 a 60 dias sobre a possível reintegração ou destituição definitiva de Melo.

Caso a destituição de Melo seja aprovada, o Conselho Deliberativo terá a responsabilidade de eleger um novo presidente que ocupará o cargo até o término do mandato de Melo, previsto para dezembro de 2026.

