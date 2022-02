Substituto de Sylvinho? Corinthians vê alvo recente livre no mercado 

A diretoria corintiana está se reunindo no Parque São Jorge para iniciar as buscar por um novo técnico

Rodrigo Coca / Ag. Corinthians Sylvinho foi demitido após nove meses de trabalho no Corinthians



O Corinthians decidiu demitir Sylvinho após a derrota para o Santos na noite da última quarta-feira, 2, em plena Neo Química Arena, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Agora, a diretoria irá se reunir na manhã desta quinta, no Parque São Jorge, para definir quem pode ser o substituto do treinador. Para começar as buscas, a cúpula corintiana poderá olhar para um alvo recente: Renato Gaúcho. Na temporada passada, quando Duílio Monteiro Alves e companhia procuravam um nome para a vaga deixada por Vagner Mancini, Portaluppi chegou a receber uma proposta. Após as partes não entrarem em um acordo, Sylvinho assumiu o comando do Alvinegro paulista. Agora, no entanto, Renato está disponível no mercado da bola – seu último trabalho foi dirigindo o Flamengo, quando foi demitido após quatro meses de trabalho depois do vice na Libertadores da América 2021.

Outro desejo recente da diretoria do Corinthians foi Diego Aguirre. Após ver Renato Gaúcho recusar a oferta, os diretores corintianos entraram em contato com o uruguaio, que rechaçou a proposta e fechou com o Internacional dias depois. No Colorado, no entanto, o treinador não teve uma trajetória de sucesso, sendo desligado ao final do último Campeonato Brasileiro. Apesar de ser especulado como sucessor de Óscar Tabárez na seleção do Uruguai, Aguirre acabou sendo preterido por Diego Alonso. Agora, ele pode voltar a ser pauta na equipe do Parque São Jorge. Além do Inter, o profissional também já trabalhou no Atlético-MG e no São Paulo, além de outras agremiações estrangeiras.