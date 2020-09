Tiago Nunes é demitido do Corinthians após derrota para o Palmeiras

Ele deixa o clube após 9 meses de trabalho, interrompido pela pandemia da Covid-19, e na 13ª posição do Brasileirão, com apenas duas vitórias em nove jogos

MARCO GALVÃO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Tiago Nunes deixou o comando do Corinthians após 9 meses



O Corinthians demitiu nesta sexta-feira (11) o técnico Tiago Nunes, após derrota para o Palmeiras na noite desta quinta-feira (10), em Itaquera, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. A informação foi confirmada pelo repórter Raphael Thebas, da Jovem Pan. Ele deixa o clube após 9 meses de trabalho, interrompido pela pandemia da Covid-19, e na 13ª posição do Brasileirão, com apenas duas vitórias em nove jogos. A passagem do treinador ainda foi marcada pela eliminação na fase preliminar da Libertadores, pelo Guarani-PAR, e o vice-campeonato do Paulistão, perdendo também para o Palmeiras. Ao todo, o comandante fez 28 jogos pelo Corinthians, com 10 vitórias, 10 empates e 8 derrotas, aproveitamento de 47,6%.

Em nota oficial, o Corinthians agradeceu aos serviços do treinador e confirmou que o auxiliar Dyego Coelho irá comandar o time no jogo contra o Fluminense, no Maracanã, no domingo (13). ” A diretoria de futebol do Corinthians comunica o desligamento do técnico Tiago Nunes. Ele assumiu a equipe no início de 2020 e foi vice-campeão Paulista. Em 28 jogos sob seu comando, o Alvinegro venceu 10, empatou 10 e teve oito derrotas. O Corinthians agradece o profissional pelos serviços prestados desde janeiro, e deseja sucesso na sequência de sua carreira”, diz o comunicado.