Torcida protesta contra o Corinthians após derrota para o Santos: ‘Elenco pipoqueiro’

Reprodução/Meu Timão Torcedores do Corinthians protestaram após derrota para o Santos



Torcedores do Corinthians ficaram revoltados com a derrota por 1 a 0 para o Santos, na última quarta-feira, 17, na Vila Belmiro, que deixou o time mais longe de uma vaga para a próxima edição da Copa Libertadores da América. Na manhã desta quinta, 18, parte da torcida do Alvinegro colocou faixas no CT Joaquim Grava para protestar contra a má fase da equipe. “Respeite nossa história”, “elenco pipoqueiro”, time sem alma”, muito dinheiro e pouco futebol” foram algumas das frases utilizadas para descrever a revolta pelo mau momento do time no Campeonato Brasileiro.

Os jogadores e o técnico Vagner Mancini serão recepcionados pelas faixas no treino desta quinta-feira à tarde, quando terão início os preparativos para o jogo de domingo contra o Vasco, na Neo Química Arena, pela 37ª e penúltima rodada do Brasileirão. O Corinthians tem 49 pontos, ao lado do Bragantino, e briga com o Athletico-PR (50 pontos) e Santos (53) pela oitava vaga brasileira na principal competição sul-americana.

*Com informações do Estadão Conteúdo