Esquece a Libertadores? Vampeta analisa restante da temporada do Corinthians

Timão perdeu clássico contra o Santos, na Vila Belmiro, e está em 10º na classificação do Brasileirão

FABRÍCIO COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Vampeta analisou a derrota do Corinthians para o Santos



A derrota do Corinthians por 1 a 0 para o Santos, na Vila Belmiro, na noite desta quarta-feira, 17, não agradou Vampeta. O comentarista da Jovem Pan participou do programa ‘Canelada’, logo após o clássico, e analisou o impacto do resultado no restante da temporada do Timão. “É um prejuízo financeiro. Logo logo todo mundo está vacinado e o público vai voltar, vai voltar a bilheteria. A Libertadores trás mais cotas, patrocínio, visibilidade e com a derrota de hoje o Santos abriu 4 pontos do Corinthians, faltando duas rodadas. Na próxima rodada, o Santos joga em casa de novo contra o Fluminense. Quer dizer, o Corinthians ainda tem que pegar o Vasco, e na última rodada pega o Internacional, brigando pelo título”, explicou.

Questionado sobre as mudanças do treinador Vagner Mancini durante a partida, o ex-jogador disse que nada de significativo mudou na atuação da equipe e que, apesar de ter uma ‘cozinha’ boa na defesa, o Corinthians precisa melhorar muito para a próxima temporada. “O Corinthians pelo primeiro turno era para estar nesse grupo aí (dos rebaixados). Já é um grande passo falarmos da 8ª colocação. A temporada do Corinthians em 2020 tem que acabar logo e ver o que vai fazer para 2021”, disparou. No papo pós-jogo, Fred Ring, JuKanalha e Thiago Asmar analisaram a derrota. Assista abaixo: