Vagner Mancini vê Corinthians mais confiante e explica troca de Jô por Léo Natel

O treinador ficou extremamente satisfeito com o desempenho do Timão na vitória por 2 a 1 sobre o Ceará

Reprodução/ Youtube Vagner Mancini durante entrevista coletiva no Corinthians



Vagner Mancini ficou extremamente satisfeito com a atuação do Corinthians na vitória por 2 a 1 sobre o Ceará, na noite da última quarta-feira, 3, na Neo Química Arena, em confronto válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na entrevista coletiva, ele afirmou que vê um time recuperando a confiança e explicou que as mudanças feitas escalação da equipe tornaram o Alvinegro paulista mais rápido. “Sabíamos que seria um jogo muito importante para sairmos daquela faixa embolada dos 45 pontos. O Ceará é um time que faz uma campanha muito boa, trata-se de uma equipe muito forte, bem armada e com uma estatura muito maior que a nossa. Sabíamos que iríamos sofrer na partida”, disse o treinador, que explicou a opção por escalar Léo Natel no lugar de Jô.

“Precisava de uma equipe rápida, leve e veloz. Sofremos o gol muito cedo e isso sempre causa um problema quando se aposta em um plano de jogo. Mas tivemos a intensidade que faltou nos jogos em que fomos derrotados, diante de Bahia e Red Bull Bragantino. Esta mudança de atitude fez todos recuperarem a confiança”, disse Mancini, que destacou as atuações de Araos e Otero. “Precisava de um time intenso, vertical e agressivo. O Araos chegou a se sentir mal duas vezes por causa de sua entrega no jogo. O Otero também foi muito importante taticamente. Às vezes o jogador oscila dentro da partida, mas temos de saber analisar a sua postura tática.”

Agora, Mancini vai ter uma semana para treinar o Corinthians, que só volta a campo na próxima quarta-feira, diante do Athletico-PR, em Itaquera, pela 35ª rodada. Atualmente, o Timão é o oitavo colocado do Brasileirão e segue lutando para ir à próxima Copa Libertadores da América.