Yuri Alberto é apresentado no Corinthians em grande festa com treino aberto

Centroavante só poderá estrear na equipe depois do dia 18 de julho

Rodrigo Coca / Ag. Corinthians Yuri foi apresentado em estádio lotado



O Corinthians fez uma grande festa para apresentar seu novo centroavante, Yuri Alberto. O atleta assinou com a equipe em 29 de junho e foi apresentado à torcida nesta sexta-feira, 08, antes de treino aberto. Inicialmente a apresentação seria em 7 de julho no CT, mas a dinâmica foi mudada. Yuri só poderá estrear pelo Corinthians depois do dia 18 de julho, quando abre a janela de transferências no Brasil. Os 40 mil ingressos gratuitos disponibilizados para a Neo Química Arena se esgotaram. Por determinação da PM sobre sinalizadores e bandeiras de mastro, a Gaviões da Fiel ‘boicotou’ o treino aberto. A festa foi ainda mais especial depois da classificação suada na Copa Libertadores contra o Boca Juniors. Nas quartas de final o adversário será o Flamengo.