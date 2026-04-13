Corpo de delito aponta ferimento em jogador do Palmeiras após confusão

Informação está no boletim de ocorrência registrado pelo atacante Luighi depois do clássico sem gols com o Corinthians

Cesar Greco/Palmeiras Corinthians e Palmeiras empataram sem gols em clássico neste domingo



Um exame de corpo de delito constatou um ferimento no pescoço do atacante Luighi, do Palmeiras, em decorrência de um tapa sofrido durante a confusão generalizada após o clássico com o Corinthians. A informação está no boletim de ocorrência registrado pelo jogador.

O principal suspeito, o preparador de goleiros Luiz Fernando, do Corinthians, foi levado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim) para depor. O Estadão entrou em contato com o clube, mas ainda não obteve resposta. A matéria será atualizada em caso de manifestação. Os corintianos também relataram agressões por parte de integrantes da comissão adversária.

Corinthians e Palmeiras empataram sem gols em clássico neste domingo (12), na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. A partida foi marcada pelo fraco desempenho das equipes e pelo excesso de faltas. Matheuzinho e André, ambos do time alvinegro, foram expulsos.

Após o apito final, jogadores e seguranças de ambas as equipes se envolveram em uma briga generalizada no espaço que dá acesso ao vestiário. O Palmeiras informou que Luighi foi agredido por um funcionário do Corinthians. Já o clube alvinegro falou que Gabriel Paulista e Breno Bidon sofreram agressões de seguranças palmeirenses.

Os dois clubes, em notas, disseram que registrariam os casos no Jecrim. O Corinthians chegou a propor ao rival que não houvesse sequência dos casos, mediante o pagamento de cestas básicas por parte dos envolvidos. Porém, Luighi e Palmeiras se recusaram e registraram a agressão junto à autoridade policial. O caso será analisado pelo Ministério Público.

*Estadão Conteúdo