Cortado da seleção brasileira, Lucas Veríssimo lamenta grave lesão: ‘Serão meses difíceis’

O zagueiro brasileiro acabou rompendo o ligamento cruzado anterior do joelho direito e, por isso, ficará longe dos gramados por cerca de sete meses

Reprodução/Twitter/@SLBenfica Lucas Veríssimo sofreu uma grave lesão em vitória do Benfica



Lucas Veríssimo usou suas redes sociais, na manhã desta terça-feira, 9, para se manifestar sobre a grave lesão sofrida na vitória do Benfica por 6 a 1 sobre o Braga, no último domingo, pelo Campeonato Português. Na ocasião, o zagueiro brasileiro acabou rompendo o ligamento cruzado anterior do joelho direito e, por isso, ficará longe dos gramados por cerca de sete meses. “Serão meses difíceis, de muita dedicação e superação. Seguir trabalhando para voltar ainda mais forte! Obrigado a todos pelas mensagens. Resiliência! Seguimos”, escreveu o defensor, que também foi cortado dos jogos da seleção nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022 – Gabriel Magalhães foi escolhido para o seu lugar. Nesta quinta-feira, o Brasil recebe a Colômbia, na Neo Química Arena, em São Paulo. Já na próxima terça-feira, 16, o duelo será contra a Argentina, em San Juan.