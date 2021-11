Lucas Veríssimo sofre grave lesão e desfalca seleção brasileira nas Eliminatórias

Em nota, o Benfica informou que o ex-santista precisará passar por uma intervenção cirúrgica após romper o ligamento cruzado anterior do joelho direito

Reprodução/Twitter/@SLBenfica Lucas Veríssimo sofreu uma grave lesão em partida do Benfica



O Benfica confirmou na manhã desta segunda-feira, 8, que o zagueiro Lucas Veríssimo sofreu uma grave lesão na vitória por 6 a 1 sobre o Braga, no último domingo, pelo Campeonato Português. Em nota, o clube informou que o ex-santista precisará passar por uma intervenção cirúrgica após romper o ligamento cruzado anterior do joelho direito. Sem divulgar prazo de recuperação, o comunicado afirma que o defensor não voltará a entrar em campo nesta temporada, que se encerra na metade de 2022. Assim, Veríssimo é baixa certa para os jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo 2022. Convocado, ele estaria com o grupo do Brasil que enfrenta a Colômbia, nesta quinta-feira, 11, em São Paulo, e a Argentina, no dia 16, em San Juan.

“O atleta Lucas Veríssimo, durante o jogo de dia 7 de novembro de 2021, sofreu entorse grave do joelho direito com lesão multiligamentar. Após realização de exames complementares de diagnóstico confirma-se ruptura do ligamento cruzado anterior, associada a lesão do ponto de ângulo posterior-externo. O atleta será submetido a intervenção cirúrgica e a período prolongado de reabilitação, não voltando à competição durante a presente temporada”, diz o comunicado do Benfica. Desta forma, o treinador Tite deverá, em breve, convocar alguém para ocupar seu lugar.