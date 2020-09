Crise sem fim? Cruzeiro afasta 4 jogadores, e técnico diz: ‘São questões internas’

“No momento apropriado, quando o clube achar interessante falar e expor isso…”, afirmou o treinador Enderson Moreira; time celeste, até aqui, luta contra o rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro

Fernando Moreno/AGIF/Estadão Conteúdo O Cruzeiro não faz boa campanha na Série B do Campeonato Brasileiro



Pouco antes da partida contra o CRB, na noite de segunda-feira, 07, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a diretoria do Cruzeiro anunciou o afastamento de quatro jogadores que não estão nos planos da comissão técnica comandada por Enderson Moreira: os laterais-esquerdos Giovanni e João Lucas e os atacantes Welinton e Judivan. De acordo com a direção do clube mineiro, eles vão passar a treinar em separado na Toca da Raposa II e ficam livres para procurar outros times nesta temporada. Entre os quatro, Giovanni chegou a ser titular até duas rodadas atrás e Welinton vinha sendo utilizado no decorrer das partidas.

Após o empate por 1 a 1 contra o CRB, Enderson Moreira concedeu entrevista coletiva, mas evitou falar sobre o assunto, apesar de a decisão ter tido o seu aval. O técnico preferiu transferir a responsabilidade para a diretoria do clube. “São questões internas do clube. No momento apropriado, quando o clube achar interessante falar, e expor isso… Interessante a obrigação de fazer isso ao seu torcedor. Ele irá se pronunciar, através das pessoas que são responsáveis por isso”, afirmou. Tem sido o presidente Sérgio Santos Rodrigues o porta-voz das decisões da direção do Cruzeiro. Ricardo Drubscky, diretor de futebol, e Deivid, diretor técnico de futebol, não têm se pronunciado sobre esses assuntos.

Enderson Moreira deixou o Mineirão insatisfeito com a atuação dos jogadores e “muito triste” pela falta de agressividade. “Futebol aquém do que o grupo, na minha concepção, pode entregar. A dificuldade da nossa equipe é manter regularidade, encaixar as peças, fazer jogos consistentes, melhores. Eu saio muito triste porque a gente não provocou aquilo que a gente até fez no último jogo, de ser agressivo, finalizar muito, buscar o gol de maneira incessante. Essa falta de regularidade nos faz perder tantos pontos”, disse. Com o empate, o Cruzeiro aumentou para seis jogos a série sem vencer na Série B. Iniciou a disputa da Série B com menos seis pontos, por causa de uma punição da Fifa, e anulou a pontuação negativa logo nas primeiras rodadas. Mas depois começaram os tropeços, que deixam a equipe na 16ª colocação, a última antes da zona de rebaixamento, com cinco pontos.

*Com informações do Estadão Conteúdo