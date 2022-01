Cruzeiro anuncia contratação do técnico uruguaio Paulo Pezzolano

Treinador chega com sua equipe para um contrato de um ano de duração, com possibilidade de renovação

Divulgação Paulo assina por um ano com a Raposa



O Cruzeiro tem um novo nome para o comando da equipe em 2022. O uruguaio Paulo Pezzolano foi anunciado na noite desta segunda-feira, 3, ao lado do auxiliar-técnico Martín Varini, o preparador físico Gonzalo Álvarez e o analista de desempenho Matias Filippini. O grupo chega com contrato de um ano, com possibilidade de renovação. Aos 38 anos, Paulo é um treinador com pouca experiência, mas resultados expressivos. Em 2016 iniciou sua carreira no Torque-URU e conseguiu fazer a equipe subir da segunda para a primeira divisão. Em 2017 se transferiu para o Liverpool de Montevidéu, onde foi campeão do Clausura. Em 2019 assumiu o comando do Pachuca-MEX de onde saiu no fim do ano passado. Paulo se apresenta na terça-feira ao clube e deverá participar de coletiva de imprensa virtual nos próximos dias.