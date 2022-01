Sem Neymar e Messi, Mbappé resolve e PSG vence o Vannes na Copa da França

Kimpembe e Mbappé (3x) marcaram os gols da vitória da equipe na segunda rodada do torneio

Reprodução/ Twitter PSG_inside Mbappé marcou três vezes na vitória contra o Vennes



Sem duas de suas principais estrelas, o Paris Saint-Germain começou o ano de 2022 com vitória. Na Copa da França, a equipe parisiense visitou o Vannes Olympique Club e venceu por 4 a 0 com show de Mbappé. O primeiro gol dos parisienses saiu aos 28 minutos, com Presnel Kimpembe. No segundo tempo, aos 14 minutos, Mbappé apareceu para ampliar o marcador. Aos 26, o camisa 7 apareceu novamente para fazer o terceiro. Cinco minutos depois, mais um gol fechando um hat-trick. A vitória faz a equipe avançar de fase. As datas dos próximos jogos ainda não foram divulgadas. O PSG volta a campo no dia 9 contra o Lyon, mas ainda não poderá contar com Messi, que testou positivo para Covid-19 e está isolado na Argentina, e Neymar, que se recupera de uma lesão no Brasil.