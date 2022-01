Reforço do Barcelona, Ferrán Torres testa positivo para a Covid-19

Além do novo jogador, o meia Pedri também foi diagnosticado com a doença e total de casos no elenco sobe para seis

Reprodução/ Twitter Ferran Torres Ferrán foi apresentado nesta segunda-feira, 3



O Barcelona anunciou nesta segunda-feira, 3, que o meia Pedri e o atacante Ferrán Torres, ambos espanhóis, deram positivo em teste para a Covid-19, o que eleva o número atual de casos no elenco principal do clube para seis. Segundo as informações divulgadas pelo ‘Blaugrana’, as novas infecções foram comunicadas às autoridades competentes. Além disso, Pedri e Torres estão “bem de saúde e isolados” em suas respectivas casas. O atacante foi apresentado hoje como jogador do Barcelona e chegou a treinar com os novos companheiros. O meia, por sua vez, está em fase final de recuperação de lesão muscular. Além dos dois jogadores, também deram positivo para teste de Covid-19 o brasileiro Philippe Coutinho, o meia espanhol Gavi, o lateral-direito americano Sergiño Dest, o atacante francês Ousmane Dembélé, além do marroquino Abde Ezzalzouli e do espanhol Alejandro Balde, esses dois últimos, integrantes da equipe B.

*Com informações da EFE