Feijoadinha, Thor e Lukaku: Confira os apelidos e nomes mais curiosos da Copinha 2022

Competição mais querida do futebol de base tem de jogadores ‘famosos’ até ex-presidente dos EUA

Israel Lima/Santa Cruz Copinha começou neste domingo, dia 2, e vai até o dia 25 de janeiro



A Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, começou neste final de semana. O torneio mais querido e tradicional do futebol de base brasileiros é conhecido também pelos nomes e apelidos dos jogadores que chamam a atenção dos fãs. Tem gente ‘famosa’ do futebol como Lukaku, Pikachu e Balotelli; e tem quem já teve experiência no time principal de grandes clubes, como John Kennedy, do Fluminense, que chegou a ser relacionado para jogos do Brasileirão 2021. Os apelidos divertidos estão por todos os clubes participantes, confira abaixo todos os nomes: