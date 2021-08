Cruzeiro anuncia contratação do treinador Vanderlei Luxemburgo

Técnico fará sua terceira passagem pela equipe mineira, que está na zona de rebaixamento da série B do Campeonato Brasileiro

Anderson Stevens/Lightpress/Cruzeiro EC Técnico assumirá o comando da equipe na quinta-feira, 5



O Cruzeiro anunciou a contratação do treinador Vanderlei Luxemburgo, de 69 anos, na manhã desta terça-feira, 3. O técnico chega para ocupar a vaga deixada em aberto por Mozart, que se demitiu na última sexta-feira, 30, após o empate com o Londrina pela Série B do Campeonato Brasileiro. Luxemburgo chegará ao clube na próxima quinta-feira, 5. Esta será a terceira passagem do técnico pela Raposa. Ao longo das primeiras duas passagens, a primeira indo de 2002 a 2002 e a segunda em 2015, Luxemburgo disputou 127 jogos, com 74 vitórias, 25 empates e 27 derrotas. Na primeira passagem, o Cruzeiro conquistou a tríplice coroa, ao vencer o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Atualmente, a Raposa ocupa a 18ª posição da classificação da Série B, com 13 pontos conquistados em 15 jogos. No próximo sábado, 7, a equipe mineira enfrenta o Brusque, atual sexto colocado, fora de casa.