Cruzeiro tem site invadido por hackers, e página oficial do clube fica fora do ar

Reprodução/Cruzeiro Site do Cruzeiro foi invadido por hackers



O Cruzeiro não para de acumular problemas dentro e fora de campo. Na manhã desta segunda-feira, 19, o site oficial do clube foi invadido por hackers e, por causa do ataque, ficou fora do ar. O invasor deixou uma mensagem: “A segurança na internet é uma ilusão. Você não está seguro! Inativo talvez, mas nunca morto”, escreveu. Vale lembrar que não é a primeira vez que a agremiação mineira sofre com esse tipo de ataque. Em agosto do ano passado, a página foi invadida e teve um anúncio de uma informação inverídica, sobre a contratação do argentino Lionel Messi pelo clube.

Dentro de campo, o Cruzeiro segue sofrendo bastante durante sua luta para voltar à elite do futebol nacional. Acumulando seis jogos sem vitória na 2ª divisão, a Raposa é apenas a 16ª colocada na tabela, muito próxima da zona de rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. Com apenas 11 pontos somados em doze rodadas, o time volta a campo nesta terça-feira, 20, para enfrentar o Remo, fora de casa, no Baenão. Vale ressaltar que o clube também enfrentar um péssimo momento financeiro, marcado por altas dívidas, que resultaram até em punições aplicadas pela Fifa.