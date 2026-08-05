Cruzeiro x Chapecoense: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Partida acontece nesta quarta-feira (5) pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão.

Cruzeiro e Chapecoense se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 19h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A Raposa busca aproveitar o fator casa para garantir a classificação, enquanto a equipe catarinense tenta surpreender e seguir viva na competição.

O Cruzeiro chega pressionado após três partidas consecutivas sem marcar gols e divide as atenções entre a Copa do Brasil e a disputa por uma vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro. Já a Chapecoense vê o torneio mata-mata como a principal oportunidade de salvar a temporada, após campanhas abaixo das expectativas nas demais competições.

Onde assistir Cruzeiro x Chapecoense ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelo Sportv e Premiere.