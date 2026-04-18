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Cruzeiro x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Cruzeiro e Grêmio se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste sábado (18), às 20h30, no Mineirão; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

  • Por Jovem Pan
  • 18/04/2026 11h00 - Atualizado em 18/04/2026 11h06
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DOUGLAS MORETI/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO cruzeiro e mirassol Wanderson (e), do Cruzeiro, comemora o seu gol durante a partida entre Mirassol e Cruzeiro válida pelo Campeonato Brasileiro 2026, realizada no Estádio José Maria Campos Maia, em Mirassol

Cruzeiro e Grêmio se enfrentam neste sábado (18), às 20h30, no Mineirão, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O duelo acontece pela 12ª rodada da competição e coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos no campeonato.

O Cruzeiro ocupa atualmente a 17ª colocação, com 10 pontos, e busca engrenar na competição depois de começar em uma sequência negativa e estar no G-4. Do outro lado, o Grêmio aparece em 12º lugar, soma 13 pontos e tenta voltar a vencer na competição depois de dois empates e duas derrotas. 

Onde assistir Cruzeiro x Grêmio ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela Premiere, Record e CazéTV. 

O confronto é importante para a sequência do dos times na competição, já que ambas as equipes brigam por vagas diretas na Copa do Brasil, Libertadores e Copa Sul-Americana e tentam melhorar sua situação na tabela.

 

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