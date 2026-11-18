O Palmeiras visita o Cruzeiro nesta quarta-feira (18), às 20h30

Com início às 20h30 (de Brasília) nesta quarta-feira (18), Cruzeiro x Palmeiras é válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O Cruzeiro soma 60 pontos em 34 jogos e aparece em 3º lugar na tabela, na zona de classificação para a Libertadores. Na rodada anterior, a equipe venceu o Bahia por 3 a 2, em casa. O recorte recente mostra quatro vitórias e uma derrota em cinco jogos.

Já o Palmeiras está em 2º lugar, com 73 pontos, na zona de classificação para a Libertadores. No último compromisso, o time perdeu para o Vasco por 2 a 1, fora de casa, pela Copa do Brasil. Nas últimas cinco partidas, são quatro vitórias e um empate.

Da última vez que se enfrentaram, em 16/05/2026, ninguém saiu vencedor: 1 a 1.

Onde assistir Cruzeiro x Palmeiras ao vivo

O jogo terá transmissão de Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming).

Horário e local de Cruzeiro x Palmeiras

A partida será nesta quarta-feira (18), 18/11/2026, com início às 20h30 (de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte.

Escalações de Cruzeiro x Palmeiras

As escalações oficiais de Cruzeiro e Palmeiras costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.

Ficha do jogo

Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 (35ª rodada)

Campeonato Brasileiro de 2026 (35ª rodada) Data e horário: 18/11/2026, às 20h30 (de Brasília)

18/11/2026, às 20h30 (de Brasília) Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte

Estádio Mineirão, em Belo Horizonte Arbitragem: A. Daronco

A. Daronco Transmissão: Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.