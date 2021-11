Cuca admite Atlético-MG com ‘título encaminhado’ no Brasileiro: ‘Falta pouco’

Segundo o treinador, o Galo precisa somar 75 pontos para confirmar o bi do Brasileirão, algo totalmente factível, já que a equipe tem 68 pontos e restam sete jogos

ALESSANDRA TORRES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Cuca acompanhando ao jogo entre Atlético-MG x Corinthians, pelo Brasileirão



O Atlético-MG ficou ainda mais próximo de quebrar o jejum de 50 anos sem conquistar uma taça do Campeonato Brasileiro, ao vencer o Corinthians por 3 a 0, na noite da última quarta-feira, e manter a vantagem para segundo colocado Palmeiras em dez pontos. Em entrevista coletiva após a partida no Mineirão, Cuca reconheceu que o “título está encaminhado”, mas, timidamente, pediu calma aos atleticanos. Segundo o treinador, o Galo precisa somar 75 pontos para confirmar o bi do Brasileirão, algo totalmente factível, já que a equipe tem 68 pontos e restam sete jogos.

“Lógico que o título está encaminhado. Nós também somos realistas, está encaminhado, mas ainda não é”, enfatizou o treinador. “Então, é como eu já falei antes, esperou tanto tempo, vamos esperar mais um pouco. A gente grita na hora certa”, cobrou. “Faltam sete jornadas, o Palmeiras está dez pontos atrás, faltam 21 pontos. O Flamengo fica oito atrás se vencer os dois jogos atrasados. Tem confronto direto. Pode ter certeza que no dia que acontecer eu falo ‘a gente é campeão’. Mas falta um pouco. Não sei se são sete, oito ou nove pontos, mas faltam. E a gente tem que buscar”, completou Cuca.

O Atlético-MG ainda tem três jogos como mandante, diante de Juventude, Fluminense e Red Bull Bragantino. Além disso, o time mineiro visita Athletico-PR, Palmeiras, Bahia e Grêmio. Caso consiga os pontos necessários, o time voltará a ganhar o Brasileirão, algo que não acontece desde 1971. Já com a vitória sobre o Corinthians, o Galo também assegurou matematicamente sua vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América. Para finalizar a temporada, a equipe de Cuca ainda tem as finais da Copa do Brasil, diante do Athletico, em 11 e 14 de dezembro. A partida de volta será na Arena da Baixada, em Curitiba.