Dani Alves exalta Lewis Hamilton por luta contra o racismo: ‘Líder pacificador’

Confira a mensagem do camisa 10 do São Paulo ao piloto da Mercedes

Daniel Alves tratou de exaltar as manifestações antirracistas do amigo Lewis Hamilton na Fórmula 1. Em publicação nas redes sociais, o camisa 10 do São Paulo classificou o piloto da Mercedes como um ‘líder pacificador’ no combate ao preconceito racial. Além de fazer mais uma excelente temporada nas pistas, o britânico vem se manifestando em defesas de pessoas negras, em movimento que ganhou mais adesão após o assassinato de George Floyd, nos Estados Unidos.

A partir do incidente, Hamilton promoveu diversos gestos antirracistas na Fórmula 1, utilizando camisetas, óculos, máscaras de proteção e até colando adesivos no carro que pilota pela Mercedes com frases como “vidas negras importam” e nomes de vítimas de violência racial. O astro inglês também chegou a se ajoelhar antes das largadas de algumas provas, incentivando outros pilotos a fazer o mesmo.

Por isso, Daniel Alves usou seu Instagram na manhã desta quarta-feira, 4, para homenagear o automobilista. “Precisamos seguir líderes pacificadores e com vozes inteligentes de conscientização. Meu irmão @lewishamilton sabe que aqui tem um parceiro para fazer reverberar as tuas ideias e a tua voz! Pessoas precisam entenderem que; AMOR É AMOR e está ao alcance de todos…. só precisamos que os professores do cotidiano não sejam estúpidos!”, disse o experiente atleta.

Daniel Alves, inclusive, chegou a sofrer preconceito racial na Espanha, onde jogou por onze anos – o lateral direito defendeu o Sevilla e o Barcelona. Em uma partida do Campeonato Espanhol, um torcedor chegou a tirar uma banana em sua direção. O brasileiro, então, comeu a fruta e ironizou o racista na saída do gramado.