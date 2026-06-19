Davi Lucca surpreende influenciador ao revelar ser filho de Neymar em desafio; veja vídeo

Futcrunch propôs a diversas pessoas a fazerem o 'corte Cascão' de Ronaldinho na Copa do Mundo de 2002 em troca de ingresso VIP para jogo do Brasil

O influenciador Futcrunch compartilhou na quinta-feira (18) um vídeo no qual propõe a diversas pessoas o desafio de fazer o “corte Cascão” de Ronaldinho na Copa do Mundo de 2002 em troca de ingresso VIP para jogo do Brasil contra o Marrocos. Ao abordar Davi Lucca, o criador de conteúdo digital foi surpreendido com a revelação de que o garoto é filho de Neymar.

No vídeo, Futcrunch falou com torcedores da Seleção Brasileira na Times Square, em Nova York, nos Estados Unidos. Só uma pessoa aceitou o desafio.

Davi Lucca é o segundo a aparecer na gravação. Com uma foto de Ronaldinho na mão, o influenciador pergunta ao garoto se ele faria o corte em troca de um ingresso VIP. O jovem responde que o seu pai joga na Seleção Brasileira. Futcrunch, surpreso, pergunta quem é o pai do menino. Então, o adolescente diz que é o “Ney”. O criador de conteúdo finaliza a abordagem rindo e diz: “Ele não precisa do corte de cabelo”.