Confira a programação de transmissões da Bundesliga na Jovem Pan nesta semana

Bundesliga 1 entrará na programação a partir do último fim de semana de agosto

A Jovem Pan terá uma programação especial de futebol alemão nas próximas semanas, com partidas da 2. Bundesliga e, a partir do fim de agosto, também da Bundesliga 1.

A sequência de transmissões começou na última sexta-feira (7), às 15h30, com a vitória de 1 a 0 do Hertha Berlim sobre o Bochum. No domingo (9), às 8h30, St. Pauli e Greuther Fürth empataram por 1 a 1.

Na semana seguinte, a programação segue com Hertha Berlin x Heidenheim, no sábado (15), às 8h, e Hannover 96 x Wolfsburg, no domingo (16), às 8h30.

A partir do último fim de semana de agosto, a Jovem Pan também terá o acréscimo da Bundesliga 1 à programação. Os jogos que serão transmitidos pela primeira divisão alemã serão confirmados na semana que vem.

Confira os próximos jogos:

Sábado (15)

8h – Hertha Berlin x Heidenheim

Domingo (16)

8h30 – Hannover 96 x Wolfsburg

Sábado (29)

8h – Karlsruher x Wolfsburg

Domingo (30)

8h30 – Darmstadt x Hannover 96

Acompanhe os jogos do futebol alemão nos canais da Jovem Pan.