De olho na abertura, Copa TecToy Jovem Pan invade escola da zona leste de SP

Natália Fernanda Prado Salviano/Lanie Art Film O pentacampeão mundial Vampeta é o embaixador da Copa Tectoy Jovem Pan 2022



Depois de dois anos longe das quadras, a Copa TecToy Jovem Pan está de volta. Com abertura marcada para o próximo sábado, 27, a competição intercolegial de futsal reúne mais de 2 mil alunos das escolas da Grande São Paulo. Na última quinta-feira, 18, foi a vez do Colégio Amorim, localizado no Tatuapé, zona leste de São Paulo, receber a equipe de esportes da Jovem Pan e os influenciadores do torneio. Helcio Oliveira, diretor da instituição de ensino, não escondeu o entusiasmo de participar do campeonato. “Foram duas alegrias. Uma alegria gigantesca para nós, quando ficamos sabendo do retorno da competição. E para a garotada, uma vibração gigante pelo fato de ter contato com os influenciadores e os repórteres de alto nível que a Jovem Pan manda para esse evento. Vai ser uma festa a Copa inteira”, disse. O influenciador Dida Footz promoveu vários desafios com os estudantes e falou sobre a expectativa por mais uma Copa TecToy Jovem Pan. “Já é a minha segunda Copa. É sempre especial demais. Estou ansioso para ver os novos talentos do esporte”, afirmou. A próxima escola pode ser a sua! Fique por dentro de tudo o que acontece na Copa TecToy Jovem Pan através do site copatectoyjovempan.com.br e nas redes sociais @JovemPanEsportes e @TecToyOficial.

