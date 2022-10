De ‘reserva de luxo’ à artilharia: Pedro vira esperança do Flamengo na final da Libertadores 

Decisivo no título da Copa do Brasil 2022, o atacante também é o artilheiro da competição da Conmebol e o principal goleador do Rubro-Negro em 2022

PETER ILICCIEV/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Pedro é o artilheiro do Flamengo na temporada 2022



Pedro é a principal esperança do Flamengo na final da Copa Libertadores da América, diante do Athletico-PR, marcada para as 17 horas (de Brasília) deste sábado, 29, no estádio Monumental Isidro Romero Carbono, em Guayaquil (Equador). Decisivo no título da Copa do Brasil 2022, quando anotou o único gol do Rubro-Negro nas finais diante do Corinthians, o atacante também é o artilheiro da competição da Conmebol, com 12 gols marcados, e o principal goleador do time em 2022, acumulando 29 tentos. A grande fase do centroavante, no entanto, não deixa de ser surpreendente. Ainda no início do ano, o jogador de 25 anos era tratado como “reserva de luxo” no elenco flamenguista, sendo preterido por Gabriel Barbosa e Bruno Henrique, dupla consagrada desde a temporada 2019, na época de Jorge Jesus.

Contratado pelo Flamengo em 2020, Pedro até viveu bons momentos na Gávea, sendo importante no octacampeonato do Brasileirão. O atacante, entretanto, encontrou dificuldades para se firmar entre os titulares, seja com Domènec Torrent, Rogério Ceni, Renato Gaúcho ou Paulo Sousa. A sequência entre os onze principais só veio na metade deste ano, com a séria contusão de Bruno Henrique – o velocista sofreu uma lesão multiligamentar no joelho e só voltará aos gramados em 2023. Sem desperdiçar as oportunidades, o centroavante rapidamente se adaptou e passou a encantar não somente a torcida flamenguista como o técnico Tite. Convocado para os amistosos diante de Tunísia e Gana, na última Data Fifa, o jogador deixou sua marca contra os tunisianos e está muito próximo de ser chamado para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo 2022, entre novembro e dezembro. Assim, para carimbar seu passaporte ao Catar, Pedro espera ser novamente importante e conquistar seu primeiro título da Libertadores.