Diego Costa e Atlético-MG chegam a acordo para rescisão de contrato

Atacante ficará livre para assinar com qualquer clube do Brasil ou do exterior; jogador deve ser disputado por Palmeiras e Corinthians

FERNANDO MORENO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Diego Costa assinou com o Atlético-MG em agosto de 2021 e foi responsável por cinco gols durante a sua passagem pelo clube



Diego Costa e o Atlético Mineiro chegaram, nesta sexta-feira, 7, a um acordo para a rescisão de contrato do jogador com o clube. A partir de agora, o atacante ficará livre para assinar com qualquer clube do Brasil ou do exterior. A informação foi divulgada pelo repórter Vinícius Nicoletti, da ESPN. O atleta assinou com o Atlético em agosto de 2021. Durante a passagem de quase cinco meses pelo time, ele foi responsável por cinco gols. Agora, Diego Costa está na mira de outros clubes. Se o jogador não fechar com algum clube europeu até 31 de janeiro, ele deve ser disputado no Brasil pelo Palmeiras e pelo Corinthians, aposta Vampeta, comentarista do Grupo Jovem Pan.