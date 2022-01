Paulo Sousa desembarca no Rio de Janeiro para iniciar trabalho no Flamengo

Técnico deve visitar o Ninho do Urubu para conhecer as instalações do Centro de Treinamento do clube ainda nesta sexta-feira

Alexandre Vidal / Clube de Regatas do Flamengo Paulo Sousa assinou com o Flamengo até dezembro de 2023



O técnico português Paulo Sousa desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira, 7, para dar início ao seu trabalho à frente do Flamengo. Ainda nesta sexta, o professor deve visitar o Ninho do Urubu para conhecer as instalações do Centro de Treinamento do clube. O treinador de 51 anos estava na seleção da Polônia desde 21 de janeiro de 2021 e chega com contrato de duas temporadas para substituir Renato Gaúcho. Em entrevista à FlaTV, Sousa revelou estar entusiasmo com a chance de representar um time “desta grandeza”.

“Estou muito contente, muito feliz. Desde Portugal já senti muito amor e carinho da torcida. Estou muito entusiasmado! Dentro da carreira de um técnico, estas possibilidades não acontecem muitas vezes. Fui sempre vivendo o Flamengo, mesmo quando era jogador. Quando se tem a chance de representar um clube desta grandeza, a emoção é total. Fico muito feliz de fazer parte deste projeto”, afirmou o português. Sousa disse já estar estudando os jogadores do Flamengo e outros times brasileiros. “Vi muitos jogos da última temporada. Não só do Flamengo, mas dos nossos adversários também. Fiz uma análise do elenco. A qualidade individual não é sinônimo de vitórias, vamos ter que trabalhar mais do que os outros para que a qualidade se sobressaia. Na segunda-feira, os jogadores já precisam ter tudo muito bem planejado”, apontou o técnico.