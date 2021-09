Diego sofre lesão na panturrilha e deve desfalcar Flamengo contra o Palmeiras

O meio-campista Diego sentiu dores na panturrilha direita e foi diagnosticado com um edema no local

VAN CAMPOS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Diego durante partida entre Flamengo e Santos na Vila Belmiro



O Flamengo pode perder mais um jogador importante para a partida diante do Palmeiras, marcada para este domingo, 12, no Allianz Parque, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meio-campista Diego sentiu dores na panturrilha direita e foi diagnosticado com um edema no local. Assim, o camisa 10 se junta a Willian Arão e Léo Pereira como dúvidas. Filipe Luís, Bruno Henrique, Rodrigo Caio, Renê, Piris da Motta e Kenedy são baixas certas no time de Renato Gaúcho. Quinto colocado com duas partidas a menos, o Rubro-Negro quatro pontos a menos que o Alviverde, vice-líder da competição.