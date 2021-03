Pai de Jean Pyerre, do Grêmio, detona Renato Gaúcho após vice na Copa do Brasil: ‘Filho da p***’

Em vídeo que vazou nas rede sociais, Eduardo Côrrea afirma que o Tricolor foi ‘passear’ durante o período de treinamento em Atibaia, no interior de São Paulo; assista

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/Foto: WESLEY SANTOS/ESTADÃO CONTEÚDO Pai de Jean Pyerre detonou Renato Gaúcho após vice do Grêmio



O pai do meio-campista Jean Pyerre, do Grêmio, ficou revoltado com a postura do time na derrota para o Palmeiras, no Allianz Parque, que rendeu o vice-campeonato da Copa do Brasil. Em vídeo que viralizou nas redes sociais, Eduardo Côrrea disparou contra o técnico Renato Portaluppi, afirmando que o período de treinamento em Atibaia, no interior de São Paulo, não serviu para reparar os problemas do Tricolor.

“É, gurizada! Esse f** do Renato acabou com nosso time. O Grêmio foi para Atibaia quinta para passear. Porque em nenhum momento o Renato treinou o time titular. Só foram passear, brincar. Em nenhum momento o time titular foi treinado, montado”, disse o pai do armador, que começou a partida contra o Alviverde no banco de reservas e só entrou aos 24 minutos do segundo tempo, quando o Grêmio já perdia por 1 a 0.