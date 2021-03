Palmeiras dá férias ao elenco e usará reservas no Paulistão; veja cronograma

O treinador Abel Ferreira falou que o elenco palmeirense precisa ‘desligar um pouco’ após a maratona de jogos decisivos e a conquista da tríplice coroa

Reprodução/Palmeiras O Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil 2020 ao bater o Grêmio



O Palmeiras encerrou a temporada 2020 na noite do último domingo, 8, com o título da Copa do Brasil sobre o Grêmio, no Allianz Parque, em São Paulo. Ao todo, o elenco palmeirense realizou 77 jogos, participando de uma maratona de partidas importantes que renderam também as conquistas do Campeonato Paulista e da Libertadores da América. Por isso, o clube decidiu dar férias ao plantel e ao treinador Abel Ferreira nos próximos dias, preparando uma escala de rodízio. As turmas para a folga foram definidas para dar prioridade a quem atuou mais na temporada.

Com o descanso, o Palmeiras atuará nas próximas partidas do Campeonato Paulista com atletas das categorias de base ou reservas. “Vamos dividir toda a gente do CT, do treinador, jogadores, diretores, departamento médico. Fizemos uma planificação no meu entender muito bem feita com a comissão técnica. Precisamos desligar um pouco a ficha e vamos nos revezar. Foi o que decidimos”, disse Abel Ferreira, em entrevista coletiva após o confronto contra o Tricolor Gaúcho.

O treinador português, aliás, revelou que voltará ao seu país natal para passar a sua folga com seus familiares. Assim, um de seus auxiliares irá comandar o Palmeiras nos próximos jogos. “Vamos revezar para que os interesses do clube estejam acima dos individuais. Temos de fazer alternadamente uma pausa e peço desculpas se não me virem no banco por algum momento, mas meus jogadores sabem que estarei presente todos os dias. Mas tenho de atravessar o Atlântico, carregar energias”, disse Abel em referência à ida para Portugal.

Entre a troca de uma turma e outra para esses 10 dias de férias, o Palmeiras se programou para ter o elenco inteiro à disposição para o clássico do próximo dia 21 contra o São Paulo, no Allianz Parque. Para o mês de abril, todos já estarão reintegrados para a disputa da Recopa Sul-Americana contra o Defensa y Justicia, da Argentina, e para a estreia na fase de grupos da Copa Libertadores. O próximo jogo da equipe alviverde está marcado para esta quinta-feira, 11, diante do São Caetano, no Allianz Parque.

Confira a programação de férias do Palmeiras:

Grupo 1 – Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez, Matías Viña, Felipe Melo, Raphael Veiga, Rony, Luiz Adriano, Willian e Abel Ferreira (férias de 08/03 até 18/03)

Grupo 2 – Jailson, Mayke, Emerson Santos, Kuscevic, Alan Empereur, Gustavo Scarpa e Breno Lopes (férias de 22/03 até 01/04)

Grupo 3 – Continua sem pausa

*Com informações do Estadão Conteúdo