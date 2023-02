Diretor do Corinthians descarta chegada de Philippe Coutinho e diz que time ‘não tem posição carente’

Até o momento, Timão contratou apenas Matheus Bidu e Romero para a temporada 2023, além de ter definido a compra de Yuri Alberto

Neville Williams/Aston Villa FC Sobre Coutinho, o dirigente assegura que é um jogador que não está interessado em voltar ao Brasil no momento



Embora a torcida do Corinthians cobre da diretoria a chegada se reforços, a alta cúpula alvinegra não parece preocupada. Roberto de Andrade, diretor de futebol do Timão, disse que o clube não tem “nenhuma posição carente” e ainda descartou a chegada do meia Philippe Coutinho, de 30 anos, hoje no Aston Villa. “Reforços são bem-vindos, mas não temos prioridade. Temos uma base montada, se vier alguém, só por alguma observação. Fora isso, não temos posições carentes em que precisamos de atletas”, disse Andrade. Sobre Coutinho, o dirigente assegura que é um jogador que não está interessado em voltar ao Brasil no momento. “O Aston Villa não vai liberá-lo. Então, não existe nada.” O Alvinegro contratou apenas dois jogadores para a temporada 2023: o lateral esquerdo Matheus Bidu, 23 anos, e o atacante Romero, 30. Por outro lado, conseguiu manter Yuri Alberto, 21, após uma troca em que mandou o zagueiro Robert Renan, 19, e o volante Du Queiroz, 23, para o Zenit, da Rússia. Du, no entanto, só viajará para São Petersburgo no meio do ano.