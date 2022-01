Palmeiras estreia na Copinha com goleada por 6 a 1 sobre o Assu-RN

Em busca do primeiro título na Copinha, o Alviverde tratou de encaminhar a vitória logo no primeiro tempo e assumiu a liderança do Grupo 28

JORGE BEVILACQUA /CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Endrick marcou duas vezes para o Palmeiras na vitória sobre o Assu, na estreia da Copinha



O Palmeiras estreou com o pé direito na Copa São Paulo de Futebol Júnior, ao golear o Assu-RN por 6 a 1, na tarde desta quarta-feira, 5, em Diadema, na Grande SP. Em busca do primeiro título na Copinha, o Alviverde tratou de encaminhar a vitória logo no primeiro tempo, quando Jhonhatan, Gabriel Silva e Endrick (duas vezes) marcaram em menos de trinta minutos. Na segunda etapa, o Alviverde diminui o ritmo e acabou vendo a vantagem ficar menor graças a DW, que balançou as redes para o time do Rio Grande do Norte. João Pedro, no entanto, tratou de aumentar o marcador fazendo mais dois para o Palestra. Com o resultado, a equipe palmeirense lidera o Grupo 28, ficando à frente do Água Santa no critério de desempate – mais cedo, a equipe do ABC bateu o Real Ariquemes por 2 a 1.