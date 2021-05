Douglas Costa se declara ao Grêmio e afirma: ‘Desafio mais importante da minha vida’

Apesar da empolgação para voltar a jogar com a camisa do Tricolor, o atacante não estipulou uma data para retornar aos gramados

Lucas Uebel/DVG/Grêmio Douglas Costa durante apresentação no Grêmio



Douglas Costa foi apresentado oficialmente na tarde desta quarta-feira, 26, como novo reforço do Grêmio. Ao lado do presidente Romildo Bolzan Júnior, o atacante se declarou ao Tricolor e demonstrou emoção ao falar sobre o retorno à sua antiga casa. “Pontuo como o desafio mais importante da minha vida, voltar para o clube que me lançou como jogador de futebol. É o Grêmio. Eu quis voltar para devolver algo enquanto tivesse forças. E acredito que estou numa idade boa para ajudar meus companheiros. É meu clube do coração, minha família é gremista, vive aqui. É o melhor presente que poderia dar ao Grêmio. Voltar e poder competir, essas são minhas metas a partir de agora para o presente e futuro”, disse em entrevista coletiva.

Apesar da empolgação para voltar a jogar com a camisa do Grêmio, Douglas Costa não estipulou uma data para retornar aos gramados – no Bayern de Munique, ele sofre uma lesão em fevereiro e não entra em campo desde então. “Tive uma lesão no metatarso e depois disso voltei a treinar no Bayern. Vamos alinhar com o estafe agora e colocando aos poucos no treino para, quando nos sentirmos a vontade, eu voltar ao campo. Não tem prazo”, disse o atleta de 30 anos, que admitiu a vontade de retornar à seleção brasileira. “Claro, já começamos o treinamento especial para conseguir estar dentro de campo. Como foi no passado, o Grêmio me ajudou a me tornar o jogar que eu sou e hoje vai me ajudar a retomar meus objetivos, que é a seleção brasileira”, completou.