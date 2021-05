Grêmio anuncia contratação de Douglas Costa: ‘Maior tempestade dos últimos 11 anos’

Atacante estava na Juventus, da Itália, e chega por empréstimo até junho de 2022

Reprodução/ Grêmio Douglas Costa foi revelado pela equipe do Grêmio em 2008



O bom filho à casa torna. Depois de 11 anos de sua saída do clube, Douglas Costa retorna ao Grêmio até 2022. O anúncio foi feito na tarde desta sexta-feira, 21, com um vídeo relacionando a chegada do atacante com uma “tempestade” em Porto Alegre. Aos 30 anos, o atleta chega emprestado da Juventus, da Itália, com contrato até 30 de junho de 2022 e com possibilidade de extensão até 31 de dezembro de 2023. Em nota o clube informou que há chance de contratá-lo em definitivo, caso a equipe italiana não exerça até 31 de dezembro deste ano, a opção de estender o contrato do jogador. Campeão por todos os clubes que passou na Europa, Douglas Costa estreou no Tricolor Gaúcho aos 12 anos e chegou a morar nos alojamentos do Estádio Olímpico.

Sua estreia na equipe profissional aconteceu em 2008, ainda com 18 anos, em uma partida do Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, fazendo um dos gols na vitória por 2 a 1. Em 2009, depois de 37 jogos com a camisa do Grêmio, Douglas se transferiu para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, onde conquistou 11 títulos. Nesse tempo conseguiu sua primeira convocação para a seleção brasileira. Em 2015 foi contratado pelo Bayern de Munique e levantou cinco troféus, incluindo o Mundial de Clubes. Em 2017 se juntou à Juve, conquistando o tricampeonato nacional e uma Copa da Itália.

Durante entrevista em 2009, Douglas ressaltou seu amor pelo clube. “O Grêmio me preparou para o futebol. Me preparou para ser o que eu sou hoje. Devo muito à base e sou grato a cada treinador, a cada funcionário que trabalhou comigo. Sou gremista de coração e é por isso que eu levo sempre comigo a bandeira do Grêmio onde quer que eu esteja”, declarou. A estreia deve acontecer no Campeonato Brasileiro, que começa no próximo dia 29 de maio.