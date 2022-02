E o Palmeiras? Guardiola comete gafe e coloca River Plate como atual campeão da Libertadores

Treinador do Manchester City cometeu o erro ao ser perguntado se o seu time poderia ser considerado o melhor do mundo

EFE/EPA/PETER POWELL Pep Guardiola (à direita) durante a partida entre City e Brentford



Líder do Campeonato Inglês, o Manchester City possui 60 pontos conquistados, doze a mais que o segundo colocado Liverpool, que tem duas partidas a menos. Após mais uma vitória no torneio nacional, desta vez obtida diante do Brentford, o técnico Pep Guardiola foi perguntado se a sua equipe poderia ser considerada a melhor do mundo. Negando o “status”, o consagrado treinador espanhol, no entanto, cometeu uma gafe na resposta, dizendo que o River Plate poderia concorrer ao posto por ter ganhado a última Libertadores – na realidade, o Palmeiras venceu as última duas edições da competição.

“Não (somos o melhor time do mundo). O melhor é o Chelsea porque ganhou na Europa e venceu a Liga dos Campeões. (Ou) o melhor time é o River Plate porque ganharam na América do Sul. Eu acho. Ou não, talvez”, disse Guardiola, em entrevista coletiva, demonstrando conhecimento sobre o futebol sul-americano – o último título do River Plate na Libertadores aconteceu em 2018. Já sobre o Campeonato Inglês, o comandante do City minimizou o fato da equipe enfrentar o lanterna Norwich na próxima rodada. “Essa coisa de quem é o melhor eu não ligo. O importante é que vamos enfrentar o Norwich e temos que ganhar o jogo. Quero ser feliz e tentar jogar melhor todos os dias”, acrescentou.