Edenilson encerra novela e renova com o Internacional até o fim de 2024

Especulado em outros times, como o Atlético-MG, o jogador decidiu permanecer no Beira-Rio, onde soma 38 gols e 31 assistências em 254 partidas

RICARDO RIMOLI/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO Edenilson renovou com o Internacional



O meio-campista Edenilson encerrou uma das principais novelas do mercado da bola brasileiro e renovou com o Internacional, nesta sexta-feira, 4. Através de comunicado oficial, o Colorado anunciou que acertou a ampliação do vínculo em um ano, prorrogando até dezembro de 2024. Especulado em outros times, como o Atlético-MG, o jogador decidiu permanecer no Beira-Rio com o objetivo de ser convocado por Tite para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022 – ele já chegou a ser chamado para algumas partidas da Canarinho. Ao todo, Edenilson já fez 254 jogos pela equipe gaúcho, acumulando 38 gols e 31 assistências.