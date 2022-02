Nos pênaltis, Egito vence Camarões e está na final da Copa Africana de Nações

Salah e companhia enfrentarão o Senegal, de Sadio Mané, na decisão no próximo domingo

Reprodução/ Twitter @CAF_Online Egito é o maior campeão da Copa Africana, com sete títulos



A final da Copa Africana de Nações está definida. Depois de Senegal se classificar na quarta-feira com vitória contra Burkina Faso por 3 a 1, nesta quinta-feira foi a vez dos anfitriões Camarões entrarem em campo para enfrentar o Egito. O duelo foi bem disputado, com chances iguais para as duas seleções. E por isso, a decisão foi para a prorrogação. Com a igualdade no placar, a vaga para a final foi decidida nos pênaltis. Nas cobranças, Camarões errou três e acabou sendo eliminada por 3 a 1. Essa foi a terceira disputa de pênaltis do Egito na competição, seguida. Com isso, a final do próximo domingo, dia 16, colocará dois ídolos do Liverpool frente a frente: Mané e Salah. Curiosamente, as duas seleções irão disputar em março uma vaga para a Copa do Mundo do Catar 2022. O Egito vai em busca de seu oitavo título da Copa Africana, sendo o maior campeão da história. Já Senegal nunca venceu, mas chegou à final por duas vezes. A partida será as 16h (horário de Brasília) com transmissão da Band TV.