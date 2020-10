Eliminatórias: Tite convoca Vinicius Jr. e Arthur para a seleção; veja lista

Veja os relacionados para os confrontos contra Venezuela e Uruguai

Lucas Figueiredo/CBF Tite é o atual treinador da seleção brasileira



O treinador Tite anunciou nesta sexta-feira, 23, a lista de convocados para defender a seleção brasileira nas partidas contra a Venezuela, no dia 13 de novembro, no Morumbi, e diante do Uruguai, no dia 17 do mesmo mês, no Estádio Centenário, em Montevidéu, ambas válidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Em relação à primeira chamada, Tite promoveu poucas mudanças. Vinicius Júnior e Éder Militão, ambos do Real Madrid, e Arthur, da Juventus, retornaram ao grupo. Enquanto isso, Rodrygo, do Real, Felipe, do Atlético de Madrid, e Bruno Guimarães, do Lyon, deixaram a equipe de selecionados pelo comandante.

A seleção também contará com o retorno de dois jogadores importantes, que perderam as partidas inicias das Eliminatórias por problemas físicos. Recuperados, Alisson, do Liverpool, e Gabriel Jesus, do Manchester City, voltam – o goleiro, provavelmente, voltará ao time titular, posto que foi ocupado por Weverton .

Na cerimônia, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tratou de exaltar Pelé, que completou 80 anos de idade nesta sexta-feira. Além de uma declaração de Rogério Caboclo, presidente da entidade, um vídeo com uma mensagem de Zagallo marcou o encontro. Questionado durante entrevista coletiva, o treinador também proferiu bonitas palavras ao tratar do Rei.

O Brasil está na liderança das Eliminatórias, somando 6 pontos em duas rodadas disputadas. Em outubro, os comandos de Tite golearam a Bolívia por 5 a 0, na Neo Química Arena, e bateram o Peru, em Lima, pelo placar de 4 a 2. Além da seleção canarinho, a Argentina é a outra 100% no torneio, mas fica atrás devido ao saldo de gols. Colômbia (terceira colocada) e Paraguai (quarto colocado) completam os times que estariam classificados para o Mundial do Catar neste momento. O Equador (quinto) ocupa a zona da repescagem.

Confira a lista abaixo:

GOLEIROS: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester-City-) e Weverton (Palmeiras)

LATERAIS: Danilo (Juventus), Gabriel Menino (Palmeiras), Alex Telles (Manchester United) e Renan Lodi (Atlético de Madrid)

ZAGUEIROS: Thiago Silva (Chelsea), Marquinhos (PSG), Eder Militão (Real Madrid) e Rodrigo Caio (Flamengo)

MEIAS: Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Douglas Luiz (Aston Villa), Coutinho (Barcelona) e Everton Ribeiro (Flamengo), Arthur (Juventus)

ATACANTES: Gabriel Jesus (Manchester City), Vinicius Júnior (Real Madrid), Neymar (PSG), Everton Cebolinha (Benfica), Firmino (Liverpool) e Richarlison (Everton)