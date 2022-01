Em carta, Douglas Costa pede desculpas à torcida e diz que continuará no Grêmio

Através das redes sociais, jogador admitiu ter cometido erros e disse que nunca pensou no aspecto financeiro quando acertou seu retorno à equipe gaúcha

PEDRO H. TESCH/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Atacante confirmou que irá disputar a Série B pelo Tricolor gaúcho



Depois de polêmicas com o Grêmio e com a torcida da equipe gaúcha, o atacante Douglas Costa publicou uma carta se desculpando por suas atitudes “impulsivas” na temporada de 2021, na qual o Tricolor foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Em um texto publicado em seu perfil no Instagram, Douglas Costa reconheceu que errou, mas garantiu que seu comportamento inadequado ficou no passado. “Como todo homem humilde e de caráter deve fazer quando reconhece que erra… por todas minhas atitudes, e quero deixar claro que isso ficou no passado. Agi de forma impulsiva, e acabei retribuindo ofensas a quem não merecia e a quem nem sabia o que se passava internamente. Isso me machucou muito, mas é passado também”, esclareceu Douglas Costa. Ele se referia à reação À ofensas de torcedores após a vitória contra o São Paulo, na qual recebeu o terceiro cartão amarelo e foi suspenso.

Em outro trecho da carta, Douglas Costa diz nunca ter pensado no lado financeiro para ter retornado ao Grêmio e afirmou que ficará na equipe para a disputa da Série B em 2022. “Gostaria de reiterar que nunca pensei no lado financeiro pra retornar ao Grêmio, mas já abri mão de muita coisa para estar aqui. Sou homem e Gremista e vamos juntos (eu e vocês) tirar o Grêmio dessa situação. Deixei bem claro ao Presidente (através do meu agente) de que não jogarei em clube algum do Brasil que não seja o Grêmio. E não sairei pra nenhum outro clube contra minha vontade”, esclareceu o atacante. Nas últimas semanas, o nome do jogador foi especulado como novo reforço do São Paulo, que já contratou outros ex-colegas de clube do atacante, como o lateral Rafinha e o meia Alisson.