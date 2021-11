Em jogo atrasado, Atlético-MG vence Grêmio por 2 a 1 e abre vantagem na liderança

Galo saiu na frente com Zaracho, levou o empate, mas voltou a ficar à frente do placar com Vargas

RODNEY COSTA/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Zaracho comemora primeiro gol do Galo na partida



Em jogo atrasado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG recebeu o Grêmio, no Mineirão, nesta quarta-feira, dia 3, e venceu por 2 a 1. O resultado fez os mineiros chegarem aos 62 pontos abrindo 10 de diferença para o vice-líder Palmeiras e igualando o número de jogos. O jogo começou intenso. No primeiro minuto de jogo, Borja acertou a trave de Everson e dois minutos depois, o colombiano balançou as redes, mas o VAR revisou o lance e anulou o gol por impedimento. Com o choque, o Galo foi pra cima e aos 12 minutos abriu o placar. Zaracho aproveitou a sobra de um chute de Diego Costa e finalizou cruzado, sem chances para Gabriel Chapecó defender. A partir daí o jogo diminuiu de intensidade e poucas foram as oportunidades nos ataques.

No segundo tempo, o Grêmio voltou melhor e finalizou três vezes em cinco minutos. E de tanto tentar, conseguiu. Aos 10 minutos, Campaz recebeu de Borja na entrada da área e bateu na saída de Everson, igualando o marcador. Aos 26 minutos, o árbitro Luiz Flávio de Oliveira foi chamado pelo VAR para verificar pênalti para o Atlético e marcou. Vargas foi para a cobrança e converteu, colocando o Galo novamente em vantagem. A derrota mantém o Tricolor Gaúcho na penúltima colocação da tabela. Na próxima rodada, ambos os times enfrentam clássicos. O Atlético joga contra o América-MG no domingo, às 16h, e o Grêmio encara o rival Internacional no sábado, às 19h.