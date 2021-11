Champions: Ajax vira contra o Borussia Dortmund e se classifica às oitavas; Liverpool vence Atlético de Madrid

Os aurinegros jogaram com um a menos desde os 29 minutos do primeiro tempo; Tadic, Haller e Klaassen marcaram para o Ajax

EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL Ajax se classificou às oitavas de final da Liga dos Campeões



O último dia da 4ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões foi cheio de emoção. Além do empate do PSG contra o RB Leipzig nos acréscimos, o Borussia Dortmund levou a virada do Ajax, na Alemanha, e classificou os adversários para as oitavas de final. Os aurinegros agora estão empatados em 6 pontos com o Sporting. A partida foi marcada por erro da arbitragem, que expulsou Mats Hummels por falta em Anthony, aos 29 minutos, em lance que o zagueiro não chegou a tocar no brasileiro. O cartão foi revisado pelo VAR, mas mantido. Aos 37 minutos, o árbitro de vídeo revisou um pênalti para os donos da casa e Reus converteu, abrindo o placar. Diferente do jogo de ida, que o Ajax venceu por 4 a 0, dessa vez os holandeses não conseguiram encaixar suas jogadas com mais facilidade.

No segundo tempo, o Ajax foi pra cima e o Borussia precisou se segurar na zaga. De tanto tentar, aos 26 minutos, Anthony cruzou na área e Tadic empurrou para as redes, empatando o jogo. Aos 38, em jogada muito parecida com o primeiro lance, Haller virou para os holandeses. Nos acréscimos, novamente com assistência de Anthony, Klaassen apareceu na grande área e empurrou para as redes, fazendo 3 a 1. Na próxima rodada os auri-negros viajam para enfrentar o Sporting no dia 24, às 17h (horário de Brasília) e o Ajax joga contra o Besiktas, na Turquia, no mesmo dia às 14h45.

Liverpool vence de novo o Atlético de Madrid e garante vaga nas oitavas

O Liverpool se garantiu nas oitavas de final da Liga dos Campeões nesta quarta ao vencer o Atlético de Madrid no Anfield pelo Grupo B. Os Reds têm 12 pontos (quatro vitórias em quatro jogos) enquanto o Porto, segundo colocado, tem 5. A partida terminou 2 a 0, com gols de Diogo Jota e Sadio Mané, ainda no primeiro tempo. No início do segundo tempo, Diogo marcou novamente, mas o gol foi anulado. Ainda no primeiro tempo, o zagueiro brasileiro Felipe foi expulso por parar contra-ataque inglês.