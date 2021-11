Sem Messi, PSG leva o empate do RB Leizpig nos acréscimos na Liga dos Campeões

Nkunku abriu o placar para os donos da casa, Wijnaldum virou com dois gols e Szoboszlai empatou

EFE/EPA/FILIP SINGER RB Leipzig ainda não venceu na Liga dos Campeões 2021/22



O Paris Saint-Germain não pôde contar com sua principal estrela no jogo desta quarta-feira, 3, contra o RB Leipzig, na Alemanha, pela Liga dos Campeões. Lionel Messi perdeu a partida por senti dores musculares na última sexta-feira, dia 29, em jogo do Campeonato Francês. O time estava vencendo até os 47 minutos do segundo tempo, contando com o protagonismo do holandês Georginio Wijnaldum, que marcou duas vezes, porém cedeu o empate em 2 a 2. Quem saiu na frente foram os donos da casa, com Nkunku aos oito minutos. Aos 12, Danilo cometeu um pênalti e, na cobrança de André Silva, Donnarumma defendeu. Com essa “força extra”, o PSG foi pra cima e aos 21 Wijnaldum empatou após assistência de Mbappé. Aos 39 minutos, o meio-campista escorou para as redes depois de toque de Marquinhos e virou o placar.

O segundo tempo foi mais morno e só teve emoção no fim. Nos acréscimos, Nkunku foi derrubado na grande área e o VAR foi acionado, marcando pênalti. Szoboszlai foi para a cobrança e converteu, empatando o duelo. O resultado de 2 a 2, e a vitória do City por 4 a 1 contra o Club Brugge deixa os franceses em segundo no Grupo A perdendo a liderança para os citizens. Na próxima rodada, o PSG faz o jogão da chave contra o Manchester City dia 24 de novembro, às 17h (horário de Brasília) e o RB Leipzig enfrenta o Club Brugge, na Bélgica, no mesmo dia e horário.