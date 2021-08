Isaquias Queiroz avança para semifinal da canoagem C-1 1.000 metros

Medalhista de prata na Rio 2016, Isaquias venceu sua bateria com um bom tempo; Jacky ficou em 4º em sua bateria

Reprodução/ SporTV Isaquias Queiroz fez boa prova



Depois do quarto lugar na canoagem sprint C-2 1.000 metros, os brasileiros Isaquias Queiroz e Jacky Godmann participaram da primeira série de disputas do C-1 1.000 metros, competindo individualmente. Medalhista de prata na Rio 2016, Isaquias participou da bateria 2 e chegou em primeiro com o tempo de 3:59:894 minutos, se classificando direto para a semifinal. Jacky esteve na bateria 3 e terminou em quarto, tendo que disputar as quartas de final para tentar avançar às 23h35 desta quinta. A próxima fase acontece nesta sexta-feira, dia 6, às 21h44 (horário de Brasília).

