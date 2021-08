Juazeirense vence por 2 a 0, mas Santos avança para as quartas de final da Copa do Brasil

Resultado do jogo de ida, de 4 a 0, assegurou a equipe santista na próxima fase do torneio nacional

IVAN CRUZ/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Juazeirense fez 2 a 0 no Santos em Juazeiro, na Bahia



A partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil entre Juazeirense e Santos foi emocionante. A equipe santista venceu o jogo de ida por 4 a 0 e o que parecia ser um confronto decidido ganhou contornos de drama no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, na Bahia na noite desta quinta-feira, 5, com a vitória do Juazeirense por 2 a 0. Os donos da casa fizeram um primeiro tempo com muita vontade. Aos 24 minutos, abriram o placar com Ian subindo mais do que a defesa santista e cabeceando pra dentro da rede. Em lance muito parecido, aos 27 a equipe ampliou, desta vez com Thauan, também de cabeça. A partir daí, o jogo ficou um pouco mais truncado e os baianos não assustaram muito.

No segundo tempo, a Juazeirense se manteve com mais posse de bola, mas o Santos melhorou sua marcação e começou a reagir no ataque. Com os espaços mais fechados, os donos da casa foram cansando e não conseguiram mais levar perigo ao gol de João Paulo. Sendo assim, mesmo com a derrota, o Santos avança para a próxima fase do torneio nacional. Os confrontos das quartas de final serão definidos em sorteio realizado pela CBF.