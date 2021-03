Em jogo com polêmica, São Paulo é derrotado pelo Novorizontino por 2 a 1

Cléo Silva e Guilherme Queiroz marcaram para os donos da casa enquanto João Rojas descontou para o Tricolor

Rubens Chiri / saopaulofc.net Rojas chegou a empatar o jogo, mas isso não foi o suficiente para garantir a vitória do Tricolor



Vindo de uma sequência de vitórias, o São Paulo foi derrotado pelo Novorizontino por 2 a 1 em partida disputada na tarde deste sábado, 13, no estádio Jorge Ismael de Biase. Com o resultado, a equipe de Hernán Crespo poderá ser ultrapassada pela Ferroviária e perder a liderança do Grupo B do Campeonato Paulista. O Novorizontino, por sua vez, conquista sua primeira vitória no torneio e chega a 5 pontos no grupo C. Cléo Silva e Guilherme Queiroz marcaram para os donos da casa enquanto João Rojas descontou para o São Paulo. A partida começou com a equipe do interior tentando se impor, mas o tricolor conseguiu equilibrar as coisas. Atuando sobre forte calor, os dois times diminuíram o ritmo, o que fez com que o jogo tivesse poucas oportunidades de gol. Após uma parrada técnica, o panorama se manteve, o São Paulo tinha a posse de bola, mas não conseguia finalizar. Se aproveitando disso, o Novorizontino abriu o placar aos 46 minutos com gol de Cléo, que foi validado pelo VAR. Na volta do intervalo, Rojas entrou e o tricolor foi pra cima, conseguindo empatar com o atacante equatoriano. Entretanto, o time voltou a ficar lento e viu Guilherme Queiroz após erro de Reinaldo. Os jogadores do São Paulo ainda reclamaram de um suposto pênalti não marcado em cima do atacante Luciano.