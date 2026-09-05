Em jogo de reviravoltas, Wolfsburg e Energie Cottbus empatam em 4 a 4 pela 2ª Bundesliga
Em partida transmitida pela Jovem Pan, Wolfsburg e Energie Cottbus empataram em 4 a 4 neste sábado (5), pela quarta rodada da 2ª Bundesliga. O time da casa chegou a abrir 3 a 0, mas sofreu a reação dos visitantes e levou o gol de empate nos acréscimos.
O Cottbus começou pressionando a saída de bola do Wolfsburg, mas foram os donos da casa que abriram o placar. Aos três minutos, Marcel Lotka atingiu Robert Glatzel dentro da área e o árbitro marcou pênalti. O próprio atacante cobrou forte e fez 1 a 0 aos quatro.
Mesmo com dificuldades diante da pressão adversária nos primeiros minutos, o Wolfsburg passou a encontrar espaços. Aos 21, Alexander Bernhardsson acertou a trave. Quatro minutos depois, Fabian Reese encontrou Vinícius Souza em velocidade, e o brasileiro entrou na área para ampliar.
O terceiro saiu aos 34. Após erro de Fousseny Doumbia na saída de bola, Bernhardsson recuperou a posse e serviu Glatzel, que marcou seu segundo gol na partida.
Quando o Wolfsburg parecia encaminhar uma vantagem confortável para o intervalo, o Cottbus reagiu. Aos 45+4, Tolcay Ciğerci acertou a trave e Luca Erlein aproveitou o rebote para diminuir: 3 a 1.
Cottbus reage no segundo tempo
O técnico Claus-Dieter Wollitz fez três mudanças no Cottbus durante o intervalo, com as entradas de Moritz Hannemann, Dmytro Bohdanov e Christian Kinsombi. A resposta foi imediata.
Aos 49, após cobrança de escanteio, King Manu recebeu no segundo pau, passou pela marcação e bateu rasteiro para fazer 3 a 2.
O Cottbus manteve a pressão. Aos 65, Vinícius Souza perdeu o domínio da bola e atingiu Hannemann dentro da área. Ciğerci cobrou o pênalti dois minutos depois e empatou a partida em 3 a 3.
A partir daí, as duas equipes tiveram oportunidades para assumir a liderança. Bohdanov ficou perto da virada aos 71, enquanto Muhammed Damar parou em boa defesa de Lotka dois minutos depois. Aos 74, Reese acertou o travessão.
O Wolfsburg voltou a ficar na frente aos 79. Mattias Svanberg, que havia entrado menos de dois minutos antes, avançou desde o meio-campo e finalizou rasteiro no canto para fazer 4 a 3.
Expulsão e empate nos acréscimos
A situação mudou novamente aos 88 minutos. Mathys Angély, que já tinha cartão amarelo, recebeu a segunda advertência por uma falta e foi expulso, deixando o Wolfsburg com dez jogadores.
O Cottbus aproveitou a vantagem numérica e empatou aos 90+1. Kinsombi recebeu pela esquerda e cruzou para a pequena área, onde Bohdanov apareceu para completar e definir o 4 a 4.
As estatísticas mostraram o equilíbrio da partida. Cada equipe terminou com 18 finalizações e 50% de posse de bola. O Cottbus, porém, acertou nove chutes no gol, contra seis do Wolfsburg. Os visitantes também tiveram oito escanteios, enquanto os donos da casa cobraram quatro.
Com o empate, o Wolfsburg chegou a oito pontos e ocupa a terceira colocação da 2ª Bundesliga. O Energie Cottbus soma quatro pontos e aparece na décima posição.
Na próxima rodada, o Wolfsburg enfrenta o St. Pauli no sábado. O Cottbus visita o Karlsruhe no domingo.
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