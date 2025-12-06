Em jogo de seis gols, Flamengo alternativo empata com Mirassol

Com os titulares em viagem para o Catar, para a disputa do Intercontinental, os cariocas apostaram na força da base e chegaram a ficar três vezes à frente do placar

DOUGLAS RIBEIRO/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO O Mirassol terminou a competição invicto sobre seus domínios



Campeão antecipado, o Flamengo apostou em um time alternativo em sua despedida do Campeonato Brasileiro e encerrou a sua participação no Nacional com um movimentado empate de 3 a 3 diante do Mirassol em jogo realizado no estádio José Maria de Campos Maia. Com os titulares em viagem para o Catar, para a disputa do Intercontinental, os cariocas apostaram na força da base e chegaram a ficar três vezes à frente do placar. O time do interior paulista, no entanto, sustentou a invencibilidade em casa e fechou a competição invicta dentro de seus domínios.

O Flamengo alterou sua logística e viajou com elenco principal para se preparar para o Intercontinental. Foi a chance de ouro para os jovens do time sub-20 mostrarem serviço e colocarem seus nomes para a temporada seguinte. Douglas Telles e Guilherme Gomes, duas vezes, foram os destaques e certamente serão utilizados pela equipe principal em 2026. Com o empate, o Flamengo encerrou o Brasileirão com 79 pontos.

Já o Mirassol terminou a competição invicto sobre seus domínios e, de quebra, na sua primeira participação na elite nacional, já garantiu o quarto lugar, com 67 pontos e classificação direta para a fase de grupos da Libertadores de 2026.

A garotada do Flamengo começou a partida querendo mostrar serviço. Com marcação forte, dominou a posse de bola e traduziu seu volume abrindo o placar com sete minutos, com Douglas Telles pegando o rebote dentro da área. Michael teve a chance de ampliar, mas parou em Walter. O Mirassol demorou para sair da marcação, porém quando encontrou espaço, empatou a partida com Chico Kim, aos 12, aproveitando passe de calcanhar de Felipe Jonathan.

O duelo seguiu aberto, com chances para os dois lados. Forçando o erro da marcação paulista, o time carioca voltou a ficar a frente do placar aos 30, com um belo gol de Guilherme Gomes, finalizando de fora da área. Detalhe: a bola bateu no travessão antes de entrar. Antes da ida para o intervalo, o time paulista voltou a igualar o marcador, aos 40, desta vez com Alesson, após cruzamento de Chico Kim.

O sub-20 do Flamengo manteve a personalidade na volta do intervalo. Leve em campo, trocava passes e chegava ao gol com facilidade. Em bela trama ofensiva, Telles cruzou para Wallace Yan testar firme, Walter defendeu, mas Guilherme Gomes pegou o rebote para marcar seu segundo gol no jogo, aos 13. O enredo se manteve e o Mirassol buscou o empate na sequência. Carlos Eduardo chutou cruzado, Dyogo Alves espalmou e Cristian empurrou para as redes, aos 19.

Na metade da segunda etapa, o Mirassol passou a controlar a partida. Com mais experiência que o adversário, passou a ditar o ritmo, com mais posse de bola e anular as investidas cariocas. Danielzinho e Felipe Jonathan tiraram tinta da trave de Dyogo Alves. Na reta final, o duelo voltou a ficar mais aberto, mas a questão física pesou para os dois lados e o duelo para lá de movimentado terminou empatado.

Ficha Técnica

MIRASSOL – Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes (Luiz Otávio) e Felipe Jonatan; Neto Moura; Danielzinho (José Aldo) e Chico Kim (Guilherme Marques); Negueba, Renato Marques (Cristian) e Alesson (Carlos Eduardo). Técnico: Rafael Guanaes.

FLAMENGO – Dyogo Alves; Daniel Sales (Wanderson), Iago, João Victor e Johnny; Evertton Araújo, Pablo Lúcio (Lucas Vieira) e Guilherme Gomes (Joshua); Douglas Telles (João Camargo), Wallace Yan e Michael. Técnico: Bruno Pivetti.

GOLS – Douglas Telles, aos sete, Chico Kim, aos 12, Guilherme Gomes, aos 30, Alesson, aos 40 minutos do primeiro tempo. Guilherme Gomes, aos 13, Cristian, aos 19 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Lucas Casagrande (PR).

CARTÕES AMARELOS – José Aldo.

RENDA – R$ 1.258.100,00

PÚBLICO- 10.278 pagantes.

LOCAL – Estádio Campos Maia, em Mirassol (SP)

*Com informações do Estadão Conteúdo