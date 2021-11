Em jogo movimentado, Flamengo empata com a Chapecoense fora de casa

Time de Renato Gaúcho chegou a estar perdendo a partida contra o lanterna do campeonato e viu gol da vitória ser anulado pela arbitragem

TARLA WOLSKI/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Empate não ajudou nenhuma equipe a atingirem suas metas



Tentando se manter vivo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, o Flamengo visitou a Chapecoense, que luta para permanecer na primeira divisão, em partida disputada na noite desta segunda-feira, 8, pela 30ª rodada do Brasileirão. Considerado favorito, o Flamengo não soube converter a vantagem técnica em gols e acabou empatando com o lanterna do campeonato em 2 a 2. Michael e Matheuzinho marcaram para o rubro-negro enquanto que Kaio Nunes marcou os dois gols da Chape, que segue com chances matemáticas de escapar da degola. O Flamengo também viu Gabigol marcar o gol que daria vitória para o Rubro-Negro, mas o tento foi anulado pela arbitragem. No fim do jogo, Everton Ribeiro foi expulso após confusão com Alan Santos.

Com o resultado, o Flamengo chegou aos 54 pontos, ficando na terceira posição a 11 pontos do líder Atlético-MG. Mesmo com um jogo a menos, a situação do time de Renato Gaúcho ficou complicada. Já a Chape está em uma situação delicada, ocupando a última posição do torneio com 15 pontos e com uma desvantagem de 20 pontos em relação ao Santos, primeiro time fora do Z4. Com 21 pontos ainda em disputa, a chance da equipe catarinense se salvar é mínima. Na próxima rodada, o Flamengo recebe o Bahia. Já a Chape já disputou o jogo da 31ª rodada, quando empatou com o Cuiabá, fazendo com que o próximo compromisso dos catarinenses seja contra o Juventude.